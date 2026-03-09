A grande volta por cima do Grêmio no Gauchão 2026

Grêmio conquistou Gauchão novamente no Beira-Rio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Gauchão 2026 tinha favorito antes mesmo de começar o campeonato e, sim, era o Grêmio. Pelo investimento feito no início da temporada, por já ter boa base de time da janela passada e por ter trazido Luís Castro. Esse era o nosso discurso no início do ano.

Mas, quando a bola rolou, o favoritismo perdeu força, principalmente depois da paulada que tomamos no primeiro Gre-Nal e dos confrontos mais fortes do Brasileirão. Na semifinal, sofremos contra o Juventude que, aliás, não conseguimos vencer na competição.

Enquanto isso, o rival chegava à final jogando com os reservas e com folga. Nas mesas de bar e rodas de conversa, se inclinava um favoritismo colorado. Pezzolano era elogiadíssimo pela crônica esportiva, enquanto Luis Castro passava por certa instabilidade e desconfiança.

Ninguém gosta de perder Gre-Nal, mas não tenho dúvidas de que aquela derrota dura fez o treinador aprender e o time amadurecer. Foi necessário um choque de realidade para que o português entendesse o clássico e fosse humilde para recalcular rota.

Mudança no time titular

Luís Castro foi ousado. Mudou drasticamente a fotografia do time titular. Para ele, não existe tempo de clube, valor do salário ou tamanho do "crachá": vai jogar quem estiver melhor. O professor bancou uma dupla de zaga jovem, surpreendendo a todos, e promoveu Enamorado e Monsalve entre os 11.

O Grêmio ainda sofreu contra o Juventude no Jaconi, mas fez um bom jogo contra o Galo pelo Brasileirão e foi perfeito no Gre-Nal da Arena. No Beira-Rio foi protocolar, jogou apenas o suficiente para segurar a vantagem construída na primeira partida.