A belíssima arte da torcida do Grêmio na Arena 

A arquibancada norte agora tem um novo visual. Gustavo Lutz / Arquivo pessoal

O torcedor que vai ao jogo contra o Remo, no próximo domingo (5), vai ver uma Arena diferente. A arquibancada norte agora tem um novo visual. E é no mínimo emblemático que o setor mais acessível do estádio fosse revitalizado por torcedores.

Os artistas Lucas Villegas e Leo Barbosa, frequentadores daquele espaço, foram os responsáveis por dar uma nova vida aquele ambiente. Com a ajuda de outros 40 gremistas, a dupla coloriu a arquibancada com as três cores mais inconfundíveis em qualquer lugar do mundo. O azul, preto e branco são cores que não se explicam, se sentem. Pode ser um muro em Tóquio do "Grêmio Japonês", uma bandeira da Estônia ou um detalhe perdido em qualquer esquina, não importa.

Basta um olhar distraído para que o coração já reconheça: é o Grêmio. Onde elas aparecem, não há dúvida. É impossível não lembrar e não sentir. Azul, preto e branco não pertencem ao acaso, pertencem ao Grêmio. Nosso estádio ficou ainda mais aconchegante e lindo. Como disse o executivo da Arena, Thiago Floriano, o torcedor tem que chegar na cancha e se sentir em casa. Igor Serrote, guri da nossa base, que hoje joga nos Emirados Árabes, também fez parte do momento.

O jogador ajudou com a alimentação dos artistas durante o trabalho. "É algo que vai ficar marcado pra sempre no meu coração", disse ele. Isso é ser Grêmio pra quem torce, pra quem joga, pra quem vive. Quem nasceu com as três cores no peito, jamais vai passar por elas sem se sentir em casa. Parabéns aos envolvidos.

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