Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Paixão tricolor
Opinião

A belíssima arte da torcida do Grêmio na Arena 

Artistas gremistas foram os responsáveis por dar uma nova vida aquele ambiente

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