Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Ufa!
Opinião

Se não for sofrido, não é Grêmio

Precisamos melhorar muito, pois o time ainda está bem longe de passar confiança ao torcedor

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