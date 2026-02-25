O último a sair do Grêmio apaga a luz

Cuéllar está de saída do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mais de 20 atletas já se despediram do Grêmio nesta temporada. Agora, o nome da vez é Gustavo Cuéllar — há poucos dias escrevi neste espaço sobre a minha frustração como torcedora em relação a ele, principalmente pela expectativa que tinha.

Pois bem, assim como ele, todos os nomes envolvidos nessas saídas são jogadores que não deveriam estar mais aqui. Ou que nem mesmo deveriam ter sido contratados.

Infelizmente, essa debandada escancara a incompetência que tivemos em relação às contratações nos últimos anos. Uma pena que o prejuízo é apenas para o clube.

Independentemente de estarem de saída, nós vamos arcar com um ônus financeiro terrível. O Grêmio vai pagar a Cuéllar o restante de todo o contrato com salário milionário e, mesmo que de forma parcelada, será um prejuízo enorme.

Depois a gente reclama que não tem dinheiro, mas acho que nunca se teve tanto poder de investimento na história do futebol do Rio Grande do Sul. As cifras mudaram, os clubes hoje lucram muito mais que antigamente.

Menos que o eixo? Claro que sim. Mas se o clube fosse saudável e bem administrado, poderíamos fazer muito mais. O problema é que gastamos mal e o Grêmio deu show de incompetência e de como torrar grana nos últimos anos.

E não falo apenas da última gestão. Isso está enraizado no clube há muito tempo. Enfim, uma pena que a instituição é quem paga o preço, mas a limpa tem que continuar acontecendo.