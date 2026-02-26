Grêmio começa a fazer as pazes com o torcedor

Duda Fortes / Agencia RBS

Além de sair feliz da Arena com a vitória do Tricolor sobre o Galo, nesta quarta-feira (25), uma outra impressão me deixou ainda mais alegre: tem trabalho no Grêmio.

Luís Castro escalou uma equipe bem mexida em comparação às outras escalações. E o time desempenhou bem.

Foi uma aposta na juventude e na vitalidade. A zaga, por exemplo, teve Viery e Gustavo Martins e, embora tenham tido uma falha grotesca no gol do Galo, os guris guardaram Hulk no bolso.

É bem verdade que o Atlético-MG teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e isso facilitou as coisas. Mas, além disso, o Grêmio foi bem.

Gabriel Mec começou no time titular e fez mais uma boa partida. Enamorado também surpreendeu. Nardoni fez sua estreia e mostrou bom futebol, já entrosado com a equipe.

Olha, gostei muito do que vi na Arena. Luís Castro não dá bola para tempo de clube, crachá ou alto salário, ele escala quem acha que está melhor e parece estar encontrando o time.

Foi uma vitória fundamental para subir na tabela do Brasileirão contra um grande adversário, mas também para dar confiança antes das finais do Gauchão.

Torcedor gostou do que viu e vai dar mais créditos ao treinador, que já vinha sofrendo duras críticas. O Tricolor finalmente começa a fazer as pazes com a gremistada.