Deixa o homem trabalhar! 

Luís Castro encontra alternativas e aposta em jovens promessas na composição do time titular. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Que o trabalho de Luís Castro no Grêmio é recente, todo mundo sabe. O português, afinal, ainda não completou dois meses no comando do time.

Mas é bem verdade, também, que a torcida já torceu o nariz com as últimas exibições do Grêmio, entre Gauchão e Brasileirão, e gerou uma certa instabilidade e desconfiança sobre o treinador. Me parece, contudo, que o mister está encontrando uma luz no fim do túnel.

A classificação para a final do Estadual veio aos trancos e barrancos, mas com boas notícias. Sem um meia de criação à disposição, o português optou por Gabriel Mec centralizado no segundo tempo e o garoto foi muito bem. Aliás, Mec também já estava vivendo certa desconfiança com o torcedor, que tem muita expectativa sobre ele.

Luís Castro também deu uma "sobrevida" a Pavon ao escalá-lo na lateral-direita. Ele já vinha fazendo essa função ao decorrer dos jogos, mas no confronto contra o Galo começou como titular e arrancou aplausos do torcedor ao ser substituído na segunda etapa.

Na zaga, o treinador apostou na juventude. Mesmo com Kannemann e Wagner Leonardo disponíveis, Viery ganhou moral com o treinador. Além de jogar as duas semifinais do Gauchão como titular, o garoto também jogou contra o Atlético-MG e teve Gustavo Martins como seu companheiro — outra novidade.

Escrevi outro dia e reafirmo: para Luís Castro não existe tempo de clube, valor de salário ou tamanho do crachá, vai jogar quem se dedicar mais no dia a dia. Isso é meritocracia, algo que era raro de ver por aqui há muitos anos.

Eu sei que às vezes os resultados não aparecem de imediato e, por vezes, a paciência vai se esgotando. Mas contra o Galo, fiquei com a impressão que existe um trabalho a longo prazo que vai gerar frutos e está sendo implementado no Grêmio.

Luís Castro me parece estar encontrando um caminho, tem que deixar o homem trabalhar.