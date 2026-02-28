Chegou a hora da verdade para o Grêmio

Segundo tempo contra o Juventude, nas semifinais, deu nova esperança à torcida gremista. Renan Mattos / Agencia RBS

É bem verdade que o Gauchão deste ano não tem o mesmo peso que teve o ano passado. Em 2025, disputávamos a possibilidade de um octacampeonato, mas eu discordo de quem não dá bola para o Estadual. Concordo que é uma comemoração de final de semana e que na segunda-feira a vida volta ao normal sem grandes emoções.

Porém, ganhar um título em cima do rival é sempre muito bacana. O Grêmio começou a temporada como o favorito a levantar essa taça, pelo investimento que fez em suas contratações, mas também por trazer um técnico de peso.

Pois bem, tivemos muitas dificuldades para chegar na final enquanto o nosso rival chegou tranquilamente. No confronto que tivemos contra eles, tomamos um tufo daqueles. Penso que agora é o momento de mostrar quem é quem.

Chegou a hora do Grêmio mostrar suas credenciais e disputar esse título pra valer. A torcida ainda está engasgada com a derrota no primeiro Gre-Nal do ano. É uma baita chance de dar um aconchego para o torcedor que, sem dúvida alguma, fará a sua parte na arquibancada. Uma vantagem no domingo nos deixa mais próximos do título. Pra cima deles, meu Grêmio!

Alentaço da solidariedade

O Grêmio marcou um golaço fora de campo, além do apoio do torcedor antes de uma decisão, vamos retribuir um gesto nobre dos nossos irmãos mineiros. O clube vai abrir as portas do treinamento de sábado, às 11h, para arrecadar donativos para as vítimas das fortes chuvas em Minas Gerais. Bora ajudar!

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