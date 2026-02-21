Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Em busca da final
Opinião

A primeira "hora da pomada" para o Grêmio em 2026

Em meio a uma certa instabilidade e sem vantagem no jogo de ida, Tricolor terá a sua primeira decisão da temporada 

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