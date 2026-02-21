A primeira "hora da pomada" para o Grêmio em 2026

Sem vantagem no jogo de ida, Grêmio vai ao Jaconi tentar a vaga pra final do Gauchão Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Que o Guerrinha é gênio todo mundo sabe, mas a frase "hora da pomada" usada tantas vezes no Sala de Redação, serve perfeitamente para este momento do Grêmio. O Tricolor vai a Caxias do Sul neste final de semana sob muitas desconfianças. Já são, pelo menos, três jogos sem uma boa atuação e, principalmente, sem nenhuma vantagem construída no jogo de ida. Vai enfrentar um Juventude invicto até o momento, vindo de uma virada espetacular sobre o São José nas quartas e sedento pela vaga a final do Gauchão. Para eles, esse jogo é quase uma revanche da semifinal do ano passado. Para nós, uma obrigação. Pelo nosso tamanho, tradição e investimento.

Dito isso, o clima não me parece dos melhores. Basta abrir as redes sociais para ver uma avalanche de fofoca disfarçada de informação que em nada contribui para o clube. Nos debates tradicionais e nas mesas de bar, é difícil encontrar alguém que dê favoritismo para o Grêmio neste jogo, obviamente pelas últimas atuações, por decidir fora de casa e ainda não ter encontrado um time titular.

Pois bem, preciso dizer que esse clima me serve. Eu prefiro mil vezes que o Grêmio vá para uma decisão com a corda esticada do que favorito e basta olhar o último Gre-Nal para reforçar essa minha tese. Quando o "oba-oba" é pro nosso lado, a gente sempre se atrapalha. Mas isso também não quer dizer que vejo total favoritismo para o Juventude. Sua vantagem é jogar em casa e penso que o jogo será equilibrado por conta disso. Mas eles também precisam vencer pra avançar.

No domingo, no Jaconi, quero um Grêmio sério, competitivo e brigador, condizente com a sua tradição e história. É hora da pomada, de driblar toda e qualquer desconfiança e avançar para a final do Gauchão. Pra cima deles, Tricolor!















