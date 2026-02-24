A grande volta por cima de Pavon no Grêmio

Pavon sai de campo esfarelado de tão cansado e isso a gente reconhece e respeita. Jeff Botega / Agencia RBS

Antes de qualquer coisa, preciso dizer que jamais me imaginei escrevendo esta coluna. Mas preciso ser justa com o que vejo em campo e o que tenho visto é um jogador que, com muito esforço, conseguiu o respeito dos gremistas.

Pavon está longe de ser aquele nome incontestável, que a torcida ama e que compra camisas com seu número. O torcedor tinha, sim, uma certa expectativa com a sua contratação. Quando chegou ao Grêmio, fez gol e deu assistência logo na estreia. Mas aos poucos o argentino foi perdendo espaço e se atrapalhando nas oportunidades que teve.

No ano passado, foi muito mais vaiado do que aplaudido. Nas rodas de conversa, muitos gremistas nem o queriam mais na Arena, inclusive eu.

Pois bem, 2026 começou com Pavon ainda sob muita desconfiança. Mas o que o torcedor tem visto em campo é um jogador que é "pau pra toda obra", entra onde tiver que entrar e dá tudo de si.

Pavon sai de campo esfarelado de tão cansado e isso a gente reconhece e respeita. Se tem uma coisa que a torcida do Grêmio não suporta é jogador "vagabundo", que não honra a camisa que veste.

Pode não ser o maior craque do mundo, mas se suar a camisa e se entregar por ela, já tem o nosso respeito. E Pavon tem feito isso muito bem.

Eu sei que atacante precisa fazer gol e já faz mais de um ano que ele não balança as redes, mas é um dos líderes de assistência desde o ano passado. Tenho certeza que se fizermos um "fala povo" com a torcida do Grêmio hoje, muitos vão falar coisas boas de Pavon.

É muito legal quando um jogador que era massacrado consegue superar as dificuldades e fazer as pazes com a arquibancada.