Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

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Opinião

A grande volta por cima de Pavon no Grêmio

Depois de ser muito mais vaiado do que aplaudido no ano passado, jogador começou 2026 completamente diferente

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