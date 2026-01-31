Última chance para Luís Castro usar time 100% alternativo no Grêmio

Técnico Luís Castro dará nova oportunidade aos garotos do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A semana do gremista não foi lá muito favorável, né? Depois da derrota dura no Gre-Nal e na estreia do Brasileirão, o jogo contra o Juventude neste sábado (31), na Arena, é uma boa oportunidade para retomar o humor.

É uma partida que, no máximo, vale posição no ranking geral do Gauchão e talvez seja a última oportunidade de Luís Castro usar um time totalmente reserva.

Para mim, a prioridade neste momento é o jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira (4), em casa. É ali que o Grêmio precisa dar resposta ao seu torcedor depois de uma semana tão difícil. Depois disso vem a fase de mata no Estadual e, dependendo do adversário, o treinador deverá no máximo mesclar os times.

Vejo o jogo contra o Juventude como uma oportunidade para Luís Castro usar novamente a gurizada. Luis Eduardo deve ser titular junto de Viery na zaga, Tiago Ramon pode ganhar oportunidade na lateral-direita, Roger deve ganhar mais minutos e Tiaguinho também pode aparecer no time.

Não sei se vejo com bons olhos a entrada de Tiaguinho neste sábado porque me remete a uma perda de espaço no time titular. Se for realmente isso, eu acho extremamente injusto com o garoto, que não foi bem no Gre-Nal, é verdade, mas ninguém foi e ele sequer entrou no jogo do Maracanã.

Pensando pelo lado positivo, pode ser uma chance para ele retomar a confiança e mostrar novamente o seu valor. Não será um jogo fácil, o Juventude é o único invicto no Gauchão até o momento, mas conto com os garotos pra salvar a semana do torcedor gremista.