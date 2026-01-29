O sofrimento com o Grêmio começou cedo em 2026

Tricolor perdeu para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã. DHAVID NORMANDO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Vamos combinar que depois daquela sapatada no Gre-Nal era difícil ser otimista para o jogo contra o Fluminense.

Luís Castro teve uma noite de Mano Menezes. Escalou o time com Edenilson e Dodi, sacando Tiaguinho, que não foi bem no clássico, é verdade, mas sequer entrou no Maracanã. O que de certa forma me causa estranheza, pois o técnico português tem o hábito de não queimar a gurizada.

É lógico que o garoto vai oscilar, tem 17 anos. Mas também é lógico que pode contribuir mais do que Edenilson no time. O lado direito do Grêmio foi uma avenida.

Falhas que preocupam

Certamente, Weverton já deve estar arrependido de ter vindo pra Porto Alegre, pois toda hora alguém aparece cara a cara com ele. É impressionante a facilidade para entrar na nossa área e chutar a gol.

Simplesmente não existiu marcação nenhuma nos dois gols do Fluminense. Os dois jogadores estavam livres pra chutar a gol — aliás, no segundo, a bola corre toda a área sem ninguém meter o pé pra tirar.

É duro dizer, mas o Grêmio só melhorou com a entrada de Pavon no segundo tempo e poderia ter empatado o jogo se não fosse Gustavo Martins errar um gol embaixo das traves.