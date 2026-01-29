Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Lá vamos nós
Opinião

O sofrimento com o Grêmio começou cedo em 2026

Estreia com derrota no Brasileirão, depois do escândalo do Gre-Nal, deixa a torcida com um pé atrás com o trabalho de Luís Castro de forma precoce

