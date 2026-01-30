A primeira crise de Luís Castro no Grêmio

Torcedor começa a olhar com desconfiança sobre o trabalho de Luis Castro Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que nem se o Guardiola estivesse no comando do Grêmio neste momento passaria ileso por críticas. Então é preciso tratar com normalidade a desconfiança que o torcedor criou nesta semana depois de derrotas no Gre-Nal e na estreia do Brasileirão. Até porque se espera muito de Luís Castro.

O técnico vive a sua primeira instabilidade no comando do Grêmio e, convenhamos, é cedo demais. Não terminamos janeiro, ele ainda não completou um mês de trabalho, mas todos sabemos que o resultado é soberano no futebol.

De nada adianta fazer o melhor trabalho do mundo se em campo o time não rende o esperado. Não estou sendo definitiva com o treinador, acredito, sim, que é preciso dar tempo ao tempo, até para maturar suas ideias e metodologias.

Porém, algumas questões estão me chateando como torcedora. A primeira delas é que exaltamos o desejo do treinador em contar com as categorias de base e isso foi visto e elogiado nos primeiros jogos. Bastou, porém, um resultado péssimo para que cascudos questionáveis ocupassem o lugar das promessas no time titular.

Falo de Tiaguinho e de Edenilson. Tiago não foi bem no Gre-Nal, é verdade, mas ele tem 17 anos e obviamente vai oscilar. Mas voltar com Edenilson no time titular é retroceder. Apostar em Cristaldo também.

Outra coisa que não consigo entender é o que pensa o treinador em relação a Willian. Terminamos o ano passado com o jogador sendo uma das melhores contratações da janela de setembro e virou reserva nas mãos de Luís Castro. Me trinca a cabeça ver Cristaldo tendo novas chances, mesmo indo para sua quarta temporada, e Willian ser a terceira opção no Gre-Nal.

Elogiei muito a contratação de Luís Castro e acredito que ele precisa de tempo para maturar seu trabalho, mas é preciso que ele tenha convicção de suas escolhas. Até porque o trauma com Quinteros ainda está muito fresco na memória do torcedor.