Que 2026 seja mais próspero para o Grêmio

Torcedor merece mais do seu time. Jefferson Botega / Agencia RBS

Me despeço de 2025 aqui neste espaço nesta terça-feira (30) fazendo uma reflexão do que foi essa temporada para nós gremistas. Por mais que tenhamos terminado o Brasileirão muito mais tranquilos do que o rival, que sofreu até o último minuto da última rodada, 2025 foi muito abaixo do que merecemos.

Começamos o ano com uma nova metodologia de trabalho, rompemos o cordão com Renato no final da temporada passada e trouxemos Gustavo Quinteros, que por um momento, chegou a nos iludir.

Não coloco toda a carga de um primeiro semestre ruim na conta dele, pois a gestão Alberto Guerra tem muita culpa no cartório. Perdemos o Gauchão ao natural para o rival, fizemos um fiasco na Copa do Brasil desde a primeira fase e não vencemos uma partida sequer.

Da competição que somos pentacampeões, fomos eliminados pelo CSA dentro da nossa casa. Na Sul-Americana, outra decepção. Em um grupo extremamente fraco, fomos parar na repescagem, eliminados ali mesmo pelo poderoso Alianza Lima, também na Arena.

Talvez a nossa casa tenha sido a grande notícia de 2025, com a ajuda de Marcelo Marques, o Grêmio se tornou dono da gestão e agora pode ter bons frutos vindos disso. Recorremos ao “mundo Grêmio” quando trouxemos Mano Menezes que, por mais que tenha tido suas dificuldades, cumpriu a missão de permanecer na primeira divisão. O 2025 não foi nada fácil.

Agora, com uma nova direção, a esperança se renova. Não podemos admitir mais um ano de fracassos. Que 2026 seja muito mais próspero para nós gremistas e que a gente volte a sonhar mais alto.