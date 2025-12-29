Por que a estratégia de contratações do Grêmio me agrada tanto

Time montado por Luís Castro deverá ter média de idade menor que nos anos anteriores. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Sabe aquela contratação de risco em um atleta mais experiente com um alto salário? Ela provavelmente não vai acontecer no Grêmio em 2026. Pelo menos é o que indica a movimentação da direção nesses primeiros dias de mandato.

As notícias são de interesse em atletas jovens, que é o caso do Tetê, com 26 anos, do volante Evertton Araújo, de 22 e do goleiro Bento, com 26. Não estou dizendo que todas vão se concretizar, apenas que o pensamento de gestão mudou e muito.

Claro que não serão todas as contratações assim, até porque os jovens mais consolidados estão jogando na Europa em alto nível. Mas muito me agrada esse pensamento. Já era tempo de aprendermos com os erros, nos últimos anos, apostamos muito em jogadores mais velhos, com pouco tempo de “vida útil” no time. Foi-se o período em que o Renato recuperava.

Marcos Rocha talvez tenha sido a grande exceção no ano passado, pela falta de lateral-direito, foi praticamente uma contratação de urgência. Mas que precisa ser reposta nesta temporada, visto que ele não consegue atuar em todos os jogos e que o seu reserva é o João Lucas, que provavelmente está na lista de dispensas.

Além de mirar jogadores jovens, a nossa base será muito utilizada. Luis Castro não apenas visitou o CT de Eldorado, mas pediu um relatório de jogadores que ele possa analisar e promover, além dos cinco atletas que já estão subindo para o profissional. Ouso em dizer que o Grêmio está no caminho certo.