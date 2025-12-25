Poderemos ter "furacão Tetê" em Porto Alegre

Tetê já está em Porto Alegre para passar as festas de final de ano. Shakhtar Donestsk / Divulgação

Atenção, moradores de Porto Alegre e região metropolitana: o alerta é de furacão! Brincadeiras à parte, o repórter Geison Lisboa trouxe a informação de que Grêmio e Tetê estão acertados para a próxima temporada.

Essa etapa já foi concluída, agora falta o acerto com o Panathinaikos da Grécia para que o guri volte pra casa. Tetê já está em Porto Alegre, chegou no início da semana para passar as festividades de final de ano com sua família, e a ideia é que ele já fique por aqui para a reapresentação no início de janeiro.

Claro que a negociação com o clube grego não será fácil, acredito que ainda leve alguns dias para se resolver, mas metade do caminho já foi percorrida e o empresário do jogador, Pablo Bueno, é um aliado Tricolor neste momento para que o negócio de fato aconteça. Inicialmente, o Grêmio quer concluir essa transação por empréstimo e pagaria cerca de 1 milhão de euros pelo vínculo de 1 ano com opção de compra ao final. Acho que esse seria o modelo ideal visto que o momento financeiro do clube é delicado. Tetê cairia como uma luva no time comandado agora por Luís Castro.

Com a saída de Alysson, entraria naturalmente pelo lado direito e acrescentaria qualidade. Além de reparar o erro de ter saído do Grêmio sem nunca ter jogado no time principal. Estou otimista com o negócio e torcendo para que o Tricolor comece a anunciar logo seus reforços, que ao que tudo indica, serão bem pontuais para esse início de temporada.