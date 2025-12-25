Papai Noel não vai ser tão generoso com o Grêmio

Contratação de Luís Castro foi um golaço da nova direção. Pedro H. Tesch / Grêmio FBPA

Por mais que a torcida do Grêmio tenha se comportado muito bem em 2025, o Papai Noel não vai ser tão generoso conosco neste ano. O noticiário diz que nenhum anúncio deve ser feito neste dia 25, mas com grandes chances de acontecer até a virada do ano.

Claro que gostaríamos muito de pelo menos um ou dois reforços para dar aquela empolgada no torcedor, como um camisa 10 ou um novo ponta. Mas o balanço que eu faço até o momento é que a nova direção ainda está conhecendo o terreno e, principalmente, as dívidas.

Por enquanto, as movimentações fora de campo foram muito boas. O principal anúncio, obviamente, foi o de Luís Castro como treinador. Mas a direção também buscou nomes de mercado, como o de Paulo Pelaipe como um executivo de futebol. Conhecendo este profissional, tenho a certeza de que vai passar o Natal ligado no celular pra não perder um possível acerto. Outro nome é o de Alex Leitão como CEO.

Não tenho dúvidas que todos sabem das necessidades do clube e vão trabalhar para saná-las o mais rápido possível. O Grêmio está se mexendo, torcedor.

Golaço

O Grêmio vai voltar a disponibilizar a alimentação aos funcionários dos CT’s do clube sem descontar do vale-alimentação, corte que havia sido feito pela direção anterior, em 2022.

A informação de bastidor é de que os funcionários comemoraram muito esta decisão. Convenhamos, é o mínimo que um clube do tamanho do Grêmio poderia fazer aos seus colaboradores. Acerta a nova direção gremista.