O trabalho de Mano Menezes no Grêmio deixou uma certeza

Mano contribuiu para tirar o Grêmio do perigo da Série B. Renan Mattos / Agencia RBS

A notícia desta terça-feira (9) foi a despedida de Mano do Grêmio. Em nota, o treinador agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição do clube sempre que precisarmos. O Grêmio também agradeceu os serviços prestados.

Claro que é de praxe, dificilmente alguém publicaria uma nota desgostosa. Mas penso que foi em comum acordo, de forma tranquila.

Confesso que eu nunca tive convicção de uma possível continuidade de Mano Menezes. Eu tinha certeza de que nas mãos dele, o Grêmio não cairia. Aliás, ele veio pra apagar esse incêndio depois de um péssimo início de ano com Gustavo Quinteros.

Porém, ele teve quase todo o Brasileirão pra disputar e só conseguiu imprimir desempenho no time após a janela de setembro. Antes disso, o Grêmio comeu o pão que o diabo amassou no campeonato e, por muito pouco, Mano não foi demitido naquela derrota para o Sport na Arena. Pra mim, o trabalho foi razoável, mas também imagino a bagunça que o clube estava. Sou grata ao Mano por atender um chamado em uma temporada difícil.

Apelamos pra um nome “mundo Grêmio” e o objetivo de se manter na série A foi cumprido. Mas ainda assim é muito pouco pra um clube do nosso tamanho. Não fizemos mais que a obrigação.

Luís Castro

Ao que tudo indica, o Grêmio deve chegar a um acordo com o técnico português, o que muito me surpreende. Trata-se de um treinador consolidado no mercado e que faz o torcedor sonhar mais alto. Se realmente fechar, acho um golaço da nova direção. Mas vamos entregar a ele um time a altura? Eis a questão.