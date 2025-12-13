O que penso sobre a novela Kike Olivera no Grêmio

Cristian Olivera tem contrato com o Grêmio até o final de 2027. Renan Mattos / Agencia RBS

Não sei vocês, mas eu não aguento mais essa enrolação ao entorno de Kike Olivera. Primeiro que ele se mostra um cara extremamente antiprofissional, a última do momento é que foi fotografado usando camisa do Nacional do Uruguai, curiosamente o clube que ele se declarou em entrevistas recentemente e que quer o empréstimo do atleta imediatamente.

O Grêmio, até então, não aceitou proposta alguma. Aliás, nesta sexta-feira surgiu a informação de que o Bahia também fez uma consulta pelo jogador para uma possível compra. Não sei qual vai ser o destino, mas o Grêmio precisa pensar no investimento que fez e no retorno que vai ter com uma transferência, pra não sair no prejuízo, até porque não pagamos nada barato para tê-lo aqui em Porto Alegre.

Eu costumo brincar que nunca seria dirigente de futebol, pois não tenho sangue de barata e nem psicológico pra isso, pois quando um jogador começa a fazer o que o Kike e o Arezo fizeram aqui, a primeira coisa que eu faria era botá-los pra treinar em Eldorado sozinhos. É inadmissível o quão os clubes acabam se tornando reféns de jogadores mimados.

Copinha feminina

Nossas gurias estão na semifinal da Copinha Feminina! Vencemos o São Paulo nas quartas com uma baita jogada da Gisele, que fez o único gol do jogo.