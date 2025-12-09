O início de uma nova era no Grêmio

Precisamos de um clube saudável financeiramente e competitivo dentro das quatro linhas. du.drone / Instagram/Divulgação

Na noite de segunda-feira (8) a nova direção do Grêmio tomou posse para comandar o clube no próximo triênio. Vamos combinar que o torcedor já tinha criado um certo ranço com a última direção, afinal, foram dois anos brigando na parte debaixo da tabela. Não tenho dúvidas que a nova diretoria terá muito trabalho pela frente.

Já falei algumas vezes neste espaço que não me importaria nem um pouco se o discurso fosse de arrumar a casa, principalmente financeiramente. Claro que tendo um time minimamente competitivo, sem passar o trabalhão que passamos nas duas últimas temporadas. O torcedor não merece tamanho sofrimento.

Paulo Pelaipe também chega pra ajudar a arrumar a casa. É dele a missão de dispensar jogadores neste elenco inchado e montar um time que represente o torcedor em campo. É bem verdade que temos uma base boa, a última janela ajudou demais, mas precisamos oxigenar este vestiário.

A torcida do Grêmio está cansada de amadorismo. Ou a gente encara o clube como uma empresa e trata de forma profissional ou estamos fadados a brigar por coisas pequenas e isso não condiz com o nosso tamanho. Precisamos de um clube saudável financeiramente e competitivo dentro das quatro linhas.

Não tenho dúvidas que a Arena será uma grande aliada do Grêmio em 2026. Este clube sempre vai poder contar com o apoio do seu torcedor apaixonado. Que a nova gestão tenha muito sucesso pela frente e nos traga de volta o espírito de luta de um Grêmio que nunca se acomoda.