Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Muito trabalho
Opinião

O início de uma nova era no Grêmio

A torcida está cansada de amadorismo

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS