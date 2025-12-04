Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Melancolia
Opinião

O Grêmio tem a obrigação de vencer o Sport

Tricolor encerra o ano pressionado a confirmar vaga continental após temporada marcada por frustração

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS