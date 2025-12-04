O Grêmio tem a obrigação de vencer o Sport

Grêmio perdeu para o Sport no 1º turno do Brasileirão. André Ávila / Agencia RBS

Depois da melancolia que foi a despedida do Tricolor na Arena, é mais do que necessário encerrar o ciclo de 2025 com uma vitória na Ilha do Retiro — e eu digo isso por vários motivos.

O primeiro deles é que vamos enfrentar um time que fez apenas 17 pontos no Brasileirão, sendo que três foram cedidos por nós dentro de casa. O Grêmio não pode mais perder ponto algum para o Sport.

Segundo: já basta a temporada ter sido ruim. Precisamos encerrá-la com ao menos uma vitória e alguma esperança para os próximos dias. Sem contar a tabela. Hoje, o time está em zona de classificação para a Sul-Americana e precisa confirmar essa vaga, já que a Libertadores ficou realmente distante.

Aliás, vamos combinar: a gente nem merecia ir para a Liberta, né? A temporada foi um fiasco — só não maior porque o rival está pior, e sabemos o quanto isso influencia na aldeia.

Mas é preciso, sim, fazer uma reflexão profunda sobre o que foram esses dois últimos anos do Grêmio, para que nunca mais se repitam. Na próxima semana, Odorico e sua turma assumem a gestão do clube, e não tenho dúvidas de que terão muito trabalho pela frente. Além das questões de campo, o financeiro grita, e até a patrocinadora master ficou pendente.

Na coletiva após a derrota para o Fluminense, Mano Menezes falou sobre a obrigação de vencer a última partida — e eu concordo 100% com ele. Não sei qual será o time que vai jogar na última rodada, mas eles precisam voltar de Recife com três pontos.