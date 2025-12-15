O Grêmio não pode virar refém de ninguém

Cristian Olivera quer sair, mas o Grêmio não pode aceitar qualquer negócio. Jeff Botega / Agencia RBS

Essa já deve ser a terceira ou quarta vez que falo sobre este assunto aqui neste espaço. Mas a medida em que as notícias vão surgindo, a paciência vai se esgotando. Infelizmente, Arezo está fazendo escola. Kike Oliveira está passando de todos os limites e forçando todas as barras possíveis para sair do Grêmio, e quando esse tipo de postura acontece, a instituição deve ser preservada.

Depois de aparecer com a camisa do Nacional do Uruguai, a sua última peça foi uma postagem nas redes sociais sobre dar tempo ao tempo, referindo-se à sua possível ida para o clube uruguaio e com emojis de corações com as cores do Nacional.

Ora, um jogador que tem contrato com um clube, que não pagou barato por ele, não pode se comportar dessa forma.

Sei que o Grêmio vai perder dinheiro de qualquer forma nesta situação. Então eu penso que o melhor cenário seria vendê-lo ao Bahia, que sinalizou interesse por um valor um pouco menor do que pagamos. Mas se Kike não aceitar, que treine em separado do grupo até resolver sua situação. Se tiver que ficar apenas treinando até o fim do contrato, que fique.

O Grêmio não é refém

Entretanto, um clube como o Grêmio não pode ficar refém de ninguém, ainda mais quando o atleta não se mostra minimamente profissional.

Já cedemos com Arezo. Se cedermos também com Kike, vamos passar um recado de bagunça, de que podem fazer o que bem entender e não é assim que a banda toca. A nova direção tem que ser firme neste caso.