Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Camisa 1
Opinião

O goleiro que eu apostaria para o 2026 do Grêmio

Tricolor não tem um arqueiro confiável desde a saída de Marcelo Grohe

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS