O goleiro que eu apostaria para o 2026 do Grêmio

Gabriel Grando e Volpi disputam posição. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio já tem uma certa base de time para o próximo ano. A janela de setembro foi fundamental para salvar 2025, mas também para encorpar a equipe para a próxima temporada que, aliás, começa logo ali, né?

Além do Gauchão, que vai começar no início de janeiro, ainda teremos jogos do Brasileirão neste mesmo mês, portanto, é essencial já ter um norte de time para dar esse start. O gol ainda é uma incógnita na vida dos tricolores.

Viramos a temporada com Marchesín se despedindo e Volpi, extremamente criticado, chegando. Não acho que Volpi tenha sido de todo mal, inclusive, ajudou em vários momentos da temporada, mas também não é um goleiro que se pode depositar toda confiança.

Os gremistas ainda têm uma certa pulguinha atrás da orelha com suas atuações. A verdade é que desde a saída de Marcelo Grohe, ninguém se afirmou pra valer. Eu ainda acho que deveríamos dar mais oportunidades para Gabriel Grando, acho injusto que a imagem do rebaixamento de 2021 seja atrelada a ele, que era extremamente jovem e ainda revezava com Brenno, outro garoto.

Grando foi muito bem na Copa do Brasil de 2023, quando pegou tudo nas oitavas diante do Cruzeiro no Mineirão e salvou nos pênaltis contra o Bahia nas quartas. Tem talento e mereceria ter novas oportunidades. Mas também não vejo com maus olhos a possível contratação do experiente Weverton, do Palmeiras.