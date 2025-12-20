Luís Castro vem aí no Grêmio

Luís Castro chega na madrugada de sábado para domingo e, mesmo com a dificuldade do horário, certamente será recebido por alguns gremistas. Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

Estou bem animada com a chegada do portuga em Porto Alegre. Confesso pra vocês que não imaginava que o Grêmio apostaria as fichas em um estrangeiro depois da recente experiência com Gustavo Quinteros. Mas penso que miramos em um bom treinador, com uma boa passagem no futebol brasileiro.

Sem contar o fato da escola portuguesa ter se dado muito bem aqui no Brasil ultimamente. Luís Castro chega na madrugada de sábado para domingo e, mesmo com a dificuldade do horário, certamente será recebido por alguns gremistas.

Tenho gostado bastante das notícias em torno do treinador. Segundo a reportagem, a comissão técnica está “maratonando” alguns jogos recentes do Grêmio na temporada para entender como estávamos jogando, quem se encaixa no novo modelo de jogo e quem poderá ser liberado para procurar novos ares.

Isso é comprometimento. Aliás, o treinador chega antes do previsto para conhecer as dependências do clube e respirar o ar copero do Tricolor. Estou empolgada e torcendo para que o trabalho que se inicia renda bons frutos.

Arezo

O Peñarol deve pedir mais um ano de empréstimo pelo uruguaio e quer pagar cerca de US$ 400 mil por um novo contrato, ainda com opção de compra ao final do vínculo. O Grêmio sinaliza positivamente, mas quer um jovem zagueiro de 21 anos, chamado Nahuel Herrera.

Não sei se o clube uruguaio irá aceitar, mas o certo é que Arezo não quer voltar ao Grêmio e nem nós queremos o retorno. O ideal seria vende-lo logo, mas não vejo o pedido de empréstimo com maus olhos também.