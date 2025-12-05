Grêmio resgata um velho conhecido

Pelaipe chega a Porto Alegre no próximo sábado. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

A próxima semana será de novidades para nós gremistas. A partir do dia 8 de dezembro, a nova direção irá tomar posse para o próximo triênio e terá muito trabalho pela frente.

Algumas questões estão pendentes, como, por exemplo, a permanência de Mano Menezes. Mas outras já parecem estar bastante encaminhadas, como a chegada do diretor executivo Paulo Pelaipe: velho conhecido da torcida.

Mas, além dos serviços prestados ao Tricolor, Pelaipe também fez um ótimo trabalho no Flamengo que venceu a Copa do Brasil de 2013, naquela oportunidade ainda bem longe das cifras atuais do clube carioca.

Também fez uma boa montagem de grupo no atual Cruzeiro, que voltou a figurar na parte de cima da tabela do Brasileirão e ainda é semifinalista da Copa do Brasil, além de ter ido à final da Sul-Americana na temporada passada. Sei que as vezes o torcedor torce o nariz quando vê um nome antigo na pauta, mas Pelaipe não estava parado, muito pelo contrário.

Não tenho dúvidas que vem pra resolver muitos problemas por aqui, começando com esse elenco caro e inchado de 37 atletas. Trata-se de um profissional que conhece futebol e mercado. Vai nos ajudar.

Sul-Americana

É, agora é matemática pura. Não temos mais chances de pré-Libertadores pelo Brasileirão. Nos resta vencer o Sport na última rodada e nos abraçarmos na Sul-Americana mesmo.

Aliás, se vamos jogar a Sula, que se encare de forma séria. Esse ano saímos na repescagem, um fiasco.