Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Reforço fora de campo
Opinião

Grêmio resgata um velho conhecido

Novo dirigente fez boa montagem de grupo no atual Cruzeiro, que voltou a figurar na parte de cima da tabela do Brasileirão e ainda é semifinalista da Copa do Brasil

