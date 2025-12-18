Final feliz para o Grêmio? 

A informação é que o Tricolor recebeu uma proposta do Bahia pelo atacante. Jeff Botega / Agencia RBS

Segundo o competente repórter Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha e GZH, a novela Kike pode estar prestes a ter seus capítulos finais no Grêmio. A informação é que o Tricolor recebeu uma proposta do Bahia pelo atacante e, apesar de relutante, o atleta teria aceitado.

Outro dia falei aqui que mesmo que a gente perca um pouco do investimento que fizemos na compra do seu passe, deveríamos fazer negócio, ainda mais em uma venda e não por empréstimo, como queria o Nacional do Uruguai. Sério, essa talvez seja uma das melhores notícias da semana.

Kike Olivera, além de não suprir as expectativas do torcedor dentro de campo, ainda era um problema fora dele. É mais um golaço da nova direção do Grêmio, que começa empolgando o torcedor já nos primeiros dias de gestão. Que siga assim!

Mosqueteirinhas

As nossas gurias continuam arrasando demais na Copinha Feminina. O novo feito foi diante do Santos na semifinal. Por mais que as santistas tenham criado mais oportunidades durante os 90 minutos, o Grêmio conseguiu suportar bem a pressão e nossa goleira Josi salvou a pátria durante o jogo, quando fez uma defesa monstruosa somente ela e a atacante, mas também nas penalidades defendendo uma das cobranças.

Agora é final e poderia ser Gre-Nal, mas o Flamengo superou as gurias coloradas na outra semi e será o nosso adversário! Bora pra cima delas que dá pra terminar a temporada com mais um título! Vamos, Tricolor!