Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Novela
Opinião

Final feliz para o Grêmio? 

Kike Olivera, além de não suprir as expectativas do torcedor dentro de campo, ainda era um problema fora dele

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS