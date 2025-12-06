Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Mais um ano sofrido
Opinião

É, amigos... acabou para o Grêmio

Uma vitória contra o Sport no próximo domingo (7) garante a competição internacional do próximo ano

