É, amigos... acabou para o Grêmio

Penso que chegamos no final da temporada com boas notícias pro ano que vem no quesito campo. Jeff Botega / Agencia RBS

Estamos indo para a última partida de uma temporada extremamente difícil. Ao longo do mês de dezembro, vamos fazer algumas reflexões por aqui, mas não tenho dúvidas que o coração do gremista foi bastante testado em 2025. Uma vitória do Grêmio contra o Sport no próximo domingo (7) garante a competição internacional do próximo ano, a Sul-Americana, e vamos combinar que, pelo que produzimos ao longo do ano, era o máximo que alcançaríamos.

Penso que chegamos no final da temporada com boas notícias pro ano que vem no quesito campo: Carlos Vinícius, Arthur, Willian, Marcos Rocha, Amuzu, Noriega (apesar da lesão), basicamente os reforços da última janela. O Grêmio vai começar 2026 com uma certa base de time e com um outro grande reforço: a Arena. Ela pode ser a porta de entrada para o tal “dinheiro novo” que tanto falamos. Vamos iniciar uma temporada com ela como a principal aliada. Quero muito pensar positivo para o próximo ano, pois já sofremos bastante no últimos dois.

Secação

O domingo também vai ser dia do secador. Se a nossa temporada foi ruim, a do rival pode ser trágica. Podemos assistir ao segundo rebaixamento do coirmão. Diferente do Grêmio, o colorado não enxergou suas fragilidades em tempo de não sangrar até a última rodada. Aliás, está aí um mérito do gremista nesta temporada também, corrigimos a rota naquela derrota pro Sport dentro da Arena. Ali o pavor tomou conta e contratamos o suficiente pra escapar. Que me perdoem meus amigos colorados, mas o domingo também vai ser de muita secação por aqui.