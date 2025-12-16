Climão entre Braithwaite e o Grêmio 

Braithwaite cobra R$ 7 milhões do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Nosso colega César Cidade Dias trouxe uma informação importante no Sala de Redação desta terça (16) sobre Braithwaite. Segundo CCD, o atacante notificou o Grêmio por conta de valores atrasados que giram em torno de quase R$ 7 milhões.

Caso o clube não acerte a dívida, o vínculo poderia ser rescindido e o Tricolor teria de pagar todo o restante do contrato, cerca de R$ 50 milhões. Trata-se de informação extremamente preocupante, primeiro pelo fato de estar devendo para um jogador do elenco, e, segundo, por serem valores altos para um cofre muito bagunçado.

Confesso que não entendi exatamente do que se refere esse atraso e até então não tive um retorno do Grêmio sobre isso, mas o clube admite que existe essa dívida. Por outro lado, me chateia um pouco a postura de Braithwaite.

Combinado não sai caro

Óbvio que ele está no seu direito e deve sim cobrar o que foi acordado. Afinal, o combinado não sai caro, são valores que precisam ser honrados. Mas o clube passa por uma transição de gestão, a nova direção ainda nem tomou conhecimento de tudo.

Logo, acredito que faltou um pouco de bom senso do jogador neste caso. Fora o fato de notificar desta forma. Uma boa conversa na sala do novo presidente para expor a situação me parecia a melhor alternativa.