As notícias que chegam do Grêmio empolgam o torcedor

Tetê foi treinado por Luís Castro no Shakhtar. Shakhtar Donestsk / Divulgação

Sei que o torcedor deve ter muito cuidado nesta época do ano, pois as especulações rolam soltas por aí. As vezes não tem nada em andamento e acaba rolando uma frustração na torcida de forma gratuita.

Mas os últimos dias de noticiário do Grêmio são um tanto quanto animadores. Primeiro a história do camisa 10 na coletiva do Luís Castro. Ora, ficou nítido que o Grêmio está trazendo alguém. E deve! Escrevi aqui outro dia que essa posição é extremamente importante.

O treinador não ficaria desconcertado daquela forma e não jogaria no colo do vice de futebol Antônio Dutra Jr. da forma que fez. Após a coletiva, surge a informação de que temos interesse em Tetê, cria da nossa base, que saiu por milhões de euros do clube e nunca teve a oportunidade de jogar no time principal. Está com 25 anos, agregaria muita qualidade ao time, mas não é camisa 10, é ponta. Joga de extrema direita.

Viria para o lugar de Alysson no time titular e já trabalhou com o treinador português. Me agrada muito. Agora, quem seria o 10? Ou o cara que joga com a 14, como disse Felipão? O repórter André Herman, de São Paulo, informou que o Tricolor abriu negociações com Gustavo Scarpa, que hoje está no Galo, o que foi desmentido pela direção gremista.

Olha, eu não sei até onde há fogo nessas especulações, mas tem fumaça. E com certeza anima muito o torcedor gremista.