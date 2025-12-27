As joias do Grêmio para 2026

Tiaguinho, sem dúvida, é o mais promissor. Everton Silveira / Divulgação Grêmio

Bom, uma das principais características do técnico Luís Castro é que ele gosta de utilizar a base dos clubes. Isso é fundamental pra safra que o Grêmio está formando.

Cinco jogadores das categorias de base estão subindo para o profissional já na reapresentação, no dia 2 de janeiro. São eles: o goleiro Menegonn, os meias Tiaguinho e Roger, o atacante Gabriel Mec e o zagueiro Luis Eduardo.

Tiaguinho

Todos eles atuaram na campanha do Brasileirão sub-17 no qual fomos vice-campeões. Tiaguinho, sem dúvida, é o mais promissor. O guri tem apenas 17 anos, mas está quase pronto. Renato já falava desse jogador anos atrás e, recentemente, Carlos Miguel também o elogiou muito no programa Sem Filtro do YouTube de GZH.

Arrisco em dizer que começaria o Gauchão com o guri ao lado de Arthur. Não tenho dúvidas que vai crescer muito se tiver boas oportunidades e, num futuro próximo, pode salvar a lavoura em uma grande venda.

Luis Eduardo

Luis Eduardo também me agrada bastante. É um zagueiro destro, raiz, muito comprometido. Com a falta de opções por conta de desfalques no departamento médico, acredito que possa ganhar boas oportunidades.

Gabriel Mec

Não posso esquecer também de Gabriel Mec. Ele sempre foi considerado uma grande joia da nossa base, inclusive, seu nome já foi especulado em grandes vendas, teve oportunidade com Quinteros no início de 2025.

Na reta final do Brasileirão sub-17, confesso que esperava mais deste jogador para o tanto que o elogiam, mas certamente pode evoluir muito se for bem lapidado.

A safra é muito boa, se soubermos trabalhar, teremos bons frutos logo ali adiante.