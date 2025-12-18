A novela entre Grêmio, Bahia e Kike Olivera

Kike Olivera deve ser emprestado pelo Grêmio ao Bahia. Lucas Uebel / Gremio

Espero, do fundo do coração, que seja a última vez que eu escreva sobre Kike Olivera neste espaço. Não aguento mais essa novela. Mas a boa notícia é que realmente está prestes a ter um final feliz para o Grêmio.

Houve uma mudança na negociação com o Bahia e o modelo de negócio foi alterado para empréstimo com opção de compra no final do acordo, em dezembro de 2026. Claro que a venda direta seria o melhor dos mundos, mesmo que percamos um pouco do que investimos, mas agora os valores mudaram de forma significativa.

Segundo o repórter Bruno Flores, o Bahia vai pagar US$ 400 mil (cerca de R$ 2,2 milhões) neste momento pelo empréstimo e, se desejar comprá-lo, pagará mais US$ 4 milhões ao final do acordo, o que daria R$ 22 milhões.

Não é o ideal, mas vou tentar pensar pelo lado positivo de que estamos nos livrando de um jogador que foi muito mais notícia fora de campo do que dentro dele. Kike vai se reapresentar direto em Salvador. Que seja feliz no Bahia e que, no final de tudo, o clube baiano exerça a opção de compra.

Braithwaite

Claro que a gente sempre se assusta quando o clube deve tanto para um jogador, primeiro pela situação financeira e também pela vontade dele em daqui a pouco querer sair.

Ao que tudo indica, Braithwaite fez questão de tranquilizar o Grêmio sobre a situação. Sua intenção é realmente acertar os valores que estão atrasados desde 2024.