A nova direção do Grêmio chegou chegando

Luís Castro é um treinador que adora utilizar a base e isso muito me agrada. Vítor Silva / Botafogo,Divulgação

O treinador ainda não foi anunciado, mas pelo trabalho de apuração dos nossos colegas, Luís Castro deverá ser o novo comandante do Grêmio. Confesso pra vocês que me surpreendeu! E de forma positiva! Isso me mostra o que a nova direção pretende em relação a projeto.

Segundo o nosso colega Marco Souza, a ideia é de um contrato de dois anos, com a primeira temporada sendo tratada para reestruturação do clube e a segunda, com maiores investimentos. Luís Castro é um treinador que adora utilizar a base e isso muito me agrada. Temos uma geração muito promissora vindo por aí e não tenho dúvidas que vamos colher bons frutos.

O português fez um ótimo trabalho no Botafogo, já conhece o futebol brasileiro, mas também abandonou um projeto que liderava o Brasileirão na metade da temporada, o que me preocupa, por óbvio. Porém, vejo como um nome quase que incontestável. Sem contar que é bom ver que pensamos fora da caixa, que queremos testar novas ideias e metodologias. Estou torcendo muito pra fechar e dar certo.

Alysson

Ao que tudo indica, vamos nos despedir de Alysson em breve. Uma proposta do Aston Villa deve tirar o guri de Porto Alegre. Óbvio que o coração fica triste, afinal, a gente sempre quer ver a base dar resultado desportivo antes da venda.

Mas os números são muito bons em um momento que o Grêmio precisa demais, são mais de 10 milhões de euros, podendo chegar a 12 com metas. Não temos muito pra onde correr. Que o nosso gurizinho seja muito feliz no futebol inglês!