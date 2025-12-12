A limpa tem de ser grande no Grêmio

Kike Olivera deve liderar a barca tricolor. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Uma das missões da nova direção do Grêmio é desinchar o elenco que hoje conta com 37 atletas. É um grupo muito caro pelo que entrega.

Kike Olivera deve ser o primeiro da lista. Segundo um dirigente do Nacional, ele já tem um acordo de empréstimo com o clube uruguaio. Aqui em Porto Alegre, Kike virou uma novela igual a do Arezo. Começou a dar entrevistas no Uruguai falando da sua insatisfação no Grêmio. Ao que tudo indica, vai conseguir o que queria.

Fizemos um exercício no programa Sem Filtro, de GZH, e apontamos uma lista de pelo menos 13 nomes que podem deixar o Tricolor na próxima temporada.

Quem deve sair?

Além de Kike, Camilo, Alex Santana, João Lucas, Lucas Esteves, Pavon, Aravena, entre outros. A limpa deve ser grande e não tenho dúvidas que Paulo Pelaipe já está trabalhando nisso.

Aliás, o executivo falou em coletiva que está esperando a definição do treinador da próxima temporada para começar a garimpar os reforços. Segundo ele, este trabalho será em conjunto com o técnico e ao modelo de jogo que mais se adapta em seu estilo.

Estou feliz que a nova direção está mostrando agilidade na escolha do treinador, já que muito provavelmente Luis Castro pode ser anunciado ainda esta semana.