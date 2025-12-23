A grande urgência do Grêmio para 2026

Grêmio precisa de um camisa 10 para 2026. Jeff Botega / Agencia RBS

Não tenho dúvidas de que a principal missão de Paulo Pelaipe no Grêmio é dar uma enxugada neste elenco de 37 jogadores. Algumas negociações já estão acontecendo e, as poucos, o executivo vai cumprindo o objetivo.

A venda de Alysson ao Aston Villa veio em boa hora. Claro que a gente sempre quer que os garotos performem primeiro no time titular antes da venda, mas esse dinheirinho vai ajudar muito neste momento.

Hora de ir ao mercado

Definidas as prioridades, é hora também de ir ao mercado. Temos uma boa base de time com os reforços contratados na janela de setembro, mas sabemos que ainda é insuficiente para os compromissos da temporada.

Vejo que uma das principais urgências é a busca por um camisa 10. Talvez esse tenha sido o principal desfalque nas duas últimas temporadas.

Cristaldo foi bem em 2023 e em parte de 2024, mas não conseguiu entregar muita coisa neste ano. Monsalve sofreu com lesões e quando teve oportunidades, também não entregou o que esperamos. Porém, ainda aposto nele para 2026, talvez nas mãos do novo treinador, que gosta de utilizar jogadores jovens, ele possa render mais.