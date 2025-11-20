Tenho dois sentimentos em relação à permanência de Mano Menezes no Grêmio

Mano conseguiu potencializar alguns jogadores que já estavam desacreditados. Duda Fortes / Agencia RBS

Ao que tudo indica, Mano deverá ser o treinador do Grêmio em 2026. A nova diretoria já vinha falando bem do trabalho dele ainda em campanha, na última coletiva após a vitória sobre o Vasco, o treinador revelou já ter conversado com membros da nova gestão antes mesmo do resultado da eleição.

Mano passou seus pontos e também ouviu o que se espera para a próxima temporada. Tenho dois sentimentos em relação a renovação. O primeiro é o mesmo que sinto em relação a renovação de Edenilson, de ser "mais do mesmo".

R$ 20 milhões

Quando se renova uma direção, se renova também as esperanças do torcedor de que na próxima temporada as coisas vão melhorar. Não dá pra tirar do gremista o sentimento de que esses dois últimos anos foram terríveis. Afinal, o Grêmio brigou pra não cair.

Não tenho dúvidas de que o trabalho do Mano foi fundamental para o ano não ser ainda pior, mas acho que demorou muito pra finalmente dar resultado. Será que a coisa estava tão feia assim?

É inadmissível que um elenco que custe mais de R$ 20 milhões por mês só consiga a permanência na Série A. Mas é bem verdade também que a chegada dos reforços melhorou muito no trabalho do dia a dia, Mano conseguiu potencializar alguns jogadores que já estavam desacreditados.