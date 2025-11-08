O Grêmio tem que cuidar da sua vida

Não gostei da declaração do Carlos Vinícius na zona mista quando disse que "tem gente pior", claramente se referindo a situação do rival. Jeff Botega / Agencia RBS

Eu sei que a gente vive em um Estado onde a rivalidade e a flauta estão enraizadas no futebol. Tenho visto muitos amigos gremistas acompanhando atentamente a situação do rival, que realmente não é nada boa. Mas precisamos enxergar o nosso próprio umbigo.

Não gostei da declaração do Carlos Vinícius na zona mista quando disse que "tem gente pior", claramente se referindo a situação do rival, após uma dura derrota do Grêmio dentro da nossa casa. Precisamos nos preocupar com a nossa condição atual, que também não é das melhores.

Se perdermos o jogo para o Fortaleza no final de semana e eles chegam a ganhar do Bahia, teremos a mesma pontuação. Então, não é o momento de tocar flauta em ninguém. Muito pelo contrário, é se concentrar ao máximo pra se afastar de vez da parte debaixo da tabela e isso passa totalmente pelo jogo de domingo, que é extremamente difícil.

Democracia tricolor

Neste sábado (8) vamos conhecer o novo presidente do Grêmio. Paulo Caleffi e Odorico Roman disputam o voto do associado. O futuro do clube passa muito por esse final de semana. São perfis completamente diferentes e projetos distintos. Caleffi tem como aliados Maicon e Danrlei, figuras importantes do clube.

Odorico conta com o apoio do empresário Celso Rigo, que ajuda o Grêmio financeiramente desde os anos 1990. As propostas estão na mesa, cabe agora o torcedor escolher quem o mais representa. Que vença o que for melhor pro Grêmio! Boa sorte aos candidatos!