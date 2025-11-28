Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Paixão Tricolor
Opinião

O Grêmio ainda tem o que disputar no Brasileirão

Sei que é difícil, mas não tá morto quem peleia

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS