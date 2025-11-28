O Grêmio ainda tem o que disputar no Brasileirão

Carlos Vinícius é um dos pontos altos do Grêmio desde que chegou ao clube. Jeff Botega / Agencia RBS

Passado o alívio de alcançar mais de 45 pontos no Brasileirão, agora é hora de pensar nos próximos passos, se é que ainda tem. As duas últimas partidas do campeonato vão dizer o que ainda nos aguarda.

Espero que o sentimento de relaxamento pelo alívio fique apenas entre nós, torcedores. Dentro do CT Luiz Carvalho o pensamento tem que ser de fazer algo que o Grêmio não fez até agora nesta edição: uma sequência de três vitórias seguidas.

Não temos nenhuma garantia ainda que o Brasileirão terá G-8, mas a nossa parte tem que ser feita. São vários concorrentes de olho nessa possível vaga. Imagina se aos 45 do segundo tempo o campeonato se apresenta pra gente a ponto de buscar uma vaguinha de Libertadores? Seria maravilhoso e nada mais justo pra um torcedor que sofreu a temporada inteira e que merece coisas melhores. Sei que é difícil, mas não tá morto quem peleia! Bora buscar, meu Grêmio.

Vini na pose

É impressionante o quanto Vinícius está fedendo a gol. É centroavante nato, raiz, daqueles das antigas. Já são 10 gols em 13 jogos, exatamente igual ao início de Luisito Suárez pelo Tricolor. Uma pena que ele tomou o terceiro amarelo e está suspenso para a partida contra o Fluminense, mas sem dúvida alguma, sua contratação foi um grande acerto e empolga o torcedor já para a próxima temporada. Braithwaite ganhou m baita concorrente ou um grande parceiro pro ataque, já que Mano Menezes disse que os dois podem sim jogar juntos.