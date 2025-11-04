O eletrocardiograma do Grêmio e a habilidade da direção em irritar o torcedor

Torcida gremista se decepciona com os altos e baixos do time e com as decisões da direção. Jeff Botega / Agencia RBS

Eu já perdi as esperanças de ver um time seguro e consistente ainda nesta temporada. Infelizmente, o Grêmio vive altos e baixos o tempo todo, quando a gente acha que vai engatar uma boa sequência, a realidade bate na porta.

Eu até acho que o desempenho contra o Corinthians não foi de todo mal, apesar do resultado. Mas foram dois gols bobos, entregues ao adversário e aquela tradicional dificuldade para finalizar.

O Grêmio teve volume, por vezes teve até controle e um pouco de criação, mas na hora de mandar pra dentro do gol, não tivemos sucesso. A tabela nos mostra que vai ser assim até o final do campeonato, vamos fazer uma partida boa aqui e outra ali, mas a realidade vai continuar batendo.

Para o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira (5), volta aquela sensação de termos o compromisso de fazer o dever de casa, só que dessa vez o adversário é ainda mais duro. É bem difícil sonhar com algo maior que uma vaga na Sul-Americana neste Brasileirão.

Tiro no pé

Quando a gente acha que ter a gestão da Arena vai resolver boa parte dos nossos problemas, a direção vai lá e prova que não. No primeiro jogo sob administração do clube, os preços dos ingressos praticamente dobraram. Se manteve apenas o valor antigo da arquibancada norte. É impressionante como essa direção é habilidosíssima em irritar o torcedor. Depois do tiro no pé, eles anunciaram uma promoção que o sócio cadeira ou arquibancada poderá levar um acompanhante, mas isso depois de ter tirado a paciência do maior patrimônio do clube. Impressionante como é difícil acertar uma.