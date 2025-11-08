Novo presidente e uma votação histórica no Grêmio

Odorico Roman e apoiadores comemoram eleição no Grêmio Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Odorico Roman foi eleito novo presidente do clube em uma votação histórica. Foram mais de 22 mil votos do associado, um recorde na nossa história.

Eu que pensava que seria uma eleição acirrada, errei completamente. Odorico fez 68% dos votos do associado, uma votação extremamente significativa.

Estive na cobertura da Rádio Gaúcha durante todo o sábado e foi uma eleição muito tranquila no “pátio”, apoiadores e torcedores juntos de seus candidatos. Caleffi teve o apoio de Danrlei durante todo o dia enquanto Odorico esteve com Celso Rigo ao seu lado.

O “tio do arroz” prometeu ajudar financeiramente neste primeiro ano de gestão, para que consigamos montar um time competitivo para a próxima temporada.

Não tenho dúvidas que a nova gestão terá muito trabalho pela frente, foram dois anos muito sofridos, aliás, 2025 ainda não acabou.

A maior missão será equilibrar o clube financeiramente e deixá-lo saudável novamente. Claro que a gente quer time pra disputar todos os campeonatos, mas a saúde financeira do Grêmio é de extrema importância.

Toda vez que uma nova direção assume, minhas esperanças se renovam. Desejo todo sucesso do mundo ao Odorico e seus pares.

Que eles tenham muito sucesso a frente do nosso amado clube!