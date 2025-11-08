Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Dia de eleição
Opinião

Novo presidente e uma votação histórica no Grêmio

Odorico Roman teve 15,3 mil dos 22 mil votos dos associados

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS