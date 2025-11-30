Nem o gremista mais otimista apostaria que o Inter estaria nesta situação

A duas rodadas para o fim do Brasileirão, colorado briga para não ser rebaixado. Renan Mattos / Agencia RBS

O gremista que não está acompanhando de perto a situação do rival está vivendo errado. Vamos parar de corneta, que faz parte do futebol desde que o mundo é mundo, e vamos combinar que nem o gremista mais otimista apostaria no início do ano que o coirmão estaria nesta situação nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

O discurso no início da temporada para todos da opinião pública e torcedores era de que o Grêmio brigaria pra não cair e o Inter, depois da sequência de vitórias no Brasileirão do ano passado e a conquista do Gauchão, seria candidato a algum título na temporada.

Erramos feio. Esse episódio deveria servir de aprendizado, mas duvido que sirva. O Grêmio havia vencido os últimos 7 campeonatos estaduais e das últimas cinco temporadas, uma caiu, outra jogou a Série B e nos últimos dois anos brigou pra não cair.

É preciso fazer uma reflexão profunda do que está virando o futebol gaúcho. Quando o Grêmio venceu a sua terceira Libertadores em 2017, o Flamengo havia vencido apenas uma, em 1981. Hoje é o primeiro tetracampeão da América do futebol brasileiro. Estamos ficando pra trás e parece que de braços cruzados.

Leia Mais Escalação do Grêmio para enfrentar o Fluminense depende de liminar no STJD; entenda o caso

O gremista não tem nada pra comemorar em 2025 a não ser uma possível queda do rival, que será maravilhoso se confirmar. Vale lembrar que se estivéssemos nessa situação, ninguém nos pouparia. Tem que secar, sim, tem que brincar, sim.

Não sei o que vai ser dos últimos dois jogos, acho que temos condição de vencê-los e ver o que a tabela nos reserva, mas certamente vamos estar bem atentos ao que vai acontecer no outro lado da cidade.