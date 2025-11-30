Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Hora de secar
Opinião

Nem o gremista mais otimista apostaria que o Inter estaria nesta situação

É importante lembrar: se estivéssemos nessa situação, ninguém nos pouparia

