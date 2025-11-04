Missão do Grêmio é fazer o dever de casa

Equipe de Mano Menezes recebe o Cruzeiro nesta quarta. Jeff Botega / Agencia RBS

Apesar de ser em casa, o jogo do Grêmio nesta quarta-feira (5) deve ser um dos mais difíceis dessa reta final de Brasileirão. O Cruzeiro é um bom time, que conseguiu se organizar muito bem nesta temporada. Está na semifinal da Copa do Brasi e nas cabeças do Campeonato Brasileiro.

Nossa missão não será nada fácil, mesmo que na Arena, diante do nosso torcedor. Apesar da direção ter espantado a torcida com o valor dos ingressos, torço para que o sócio consiga fazer a sua parte em levar um acompanhante para termos um fator local forte.

Mano vai ter o retorno de Kannemann. Para mim, ele é o titular da posição, apesar de ser alvo de muitas críticas quando não vai tão bem em alguma partida. Marlon está liberado e essa é uma boa notícia — a direção conseguiu um acordo com o Cruzeiro para que o lateral jogue esta partida.

A dúvida fica no meio-campo, entre Dodi e Cuéllar. Confesso que tenho minhas dúvidas. Cuéllar é mais técnico, dá mais qualidade ao meio, principalmente ao lado de Arthur. Porém, Dodi tem mais capacidade de marcação e, pensando na força do adversário neste setor, talvez seja a melhor opção.

O Tricolor não terá vida fácil até a final do campeonato, a tabela é bem chatinha, principalmente nos jogos na Arena. Além dessa partida contra o Cruzeiro, ainda teremos Palmeiras, Vasco e Fluminense pela frente. Ainda assim, fazer o dever de casa é fundamental para as nossas pretensões no Brasileirão.