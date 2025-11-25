Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Vai renovar?
Opinião

Mano Menezes colocou um alvo no próprio peito

Retorno de Tite ao trabalho coloca mais pressão sobre o atual treinador tricolor

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS