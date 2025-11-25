Mano Menezes colocou um alvo no próprio peito

Mano não tem permanência garantida para 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

Há poucos dias falamos sobre a possível renovação de Mano Menezes neste espaço e, até então, eu tinha dois sentimentos em relação a isso.

Achava ruim por ser “mais do mesmo” na próxima temporada, já que o trabalho dele no Grêmio é razoável. Mas, pelas opções do mercado, via com bons olhos, já que não gosto da ideia de inventar moda, como foi com Gustavo Quinteros.

Pois bem, agora existe uma belíssima opção, mas não sei se temos bala na agulha para contratá-lo: Tite anunciou que está de volta ao trabalho e este nome é uma sombra pra qualquer treinador no Brasil.

Mano vai permanecer?

Mas, além disso, penso que Mano colocou um alvo no próprio peito depois do tenebroso plano para encarar o Botafogo. Talvez quem fosse favorável à sua renovação, a partir desse episódio, no mínimo, repensou.

A escalação daquela partida não condiz com o tamanho do nosso clube. Não entendi até agora o que o treinador pensou para o jogo, não me vem nada na cabeça a não ser rifar um jogo em gramado sintético pensando no jogo contra o Palmeiras na rodada seguinte.

O problema é que acabamos de voltar de uma data Fifa de 10 dias sem jogos, jogamos apenas uma partida contra o Vasco e agora só temos mais três em disputa. Precisava mesmo poupar peças importantes do time?