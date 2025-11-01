Grêmio não terá vida fácil em Itaquera

Mano prepara o Grêmio para encarar o Corinthians. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Jogar na Arena do Corinthians é sempre um grande desafio. Além de o time paulista ser qualificado e ter uma torcida que pega junto, ainda temos alguns traumas de erros grotescos de arbitragem por lá. Portanto, vejo um empate como um resultado positivo, caso consigamos trazer um pontinho pra Porto Alegre.

Para essa partida, o técnico Mano Menezes poderá repetir a escalação depois de muito tempo. Mas confesso que eu faria uma pequena mudança no time que venceu o Juventude no último final de semana.

Não consigo ter confiança em João Lucas na lateral direita. Entendo que ele ainda deixa muito a desejar. Mesmo que improvisado, escalaria Gustavo Martins com uma orientação de proteger o lado direito, dar mais espaço para que o Alysson não tenha de recompor tanto, e liberaria Marlon na esquerda para subir mais ao ataque.

É uma partida extremamente difícil, mas é briga de cachorro grande e o Grêmio pode, sim, trazer um bom resultado de Itaquera.

Festa da democracia

Está definido o segundo turno da eleição para a presidência do Grêmio. O torcedor tricolor terá de escolher entre Paulo Caleffi e Odorico Roman.

Ambos os candidatos atingiram a cláusula de barreira e agora vão disputar o voto do associado no pátio no dia 8 de novembro. Odorico já comunicou através de sua assessoria que não irá participar de debates.