G-8 ou Z-4: para onde o Grêmio realmente deveria olhar?

Única expectativa do Grêmio é conquistar uma vaga para a Sul-Americana. Renan Mattos / Agencia RBS

É verdade que a gente sabia que seria um Campeonato Brasileiro melancólico para nós. Depois de perder o Gauchão ao natural, cair na terceira fase da Copa do Brasil e na repescagem da Sul-Americana, o Brasileirão se desenhava sem grandes expectativas para o Grêmio, o que está se confirmando.

Se não fosse a janela de transferências de setembro, estaríamos em situação ainda pior na tabela. Mas sabe o que é curioso? Nas duas últimas derrotas, para Corinthians e Cruzeiro, o time não jogou mal. Perdemos para adversários melhores do que nós.

Se jogarmos desta maneira, teremos chances de vencer a próxima partida. Demoramos para acordar nessa temporada, e o resultado está aí. Nossa única expectativa é conquistar uma vaga para a Sul-Americana.

Neste momento, é mais coerente se preocupar com a parte de baixo da tabela. Estamos seis pontos à frente da zona da degola. Para o G-6, a distância é de 12 pontos. Até um virtual G-8 ficou distante: já foram dois pontos, agora são seis.

Campeonato traiçoeiro

O campeonato é traiçoeiro. Perdeu duas, volta a olhar para baixo, não tem jeito. Precisamos deixar tudo o que dá em Fortaleza para trazer os três pontos e não se complicar ainda mais.

Sei que tem gente em situação muito pior, e eu realmente não acredito que o Grêmio ainda tenha chance de cair, mas é preciso dar atenção ao que estamos vivendo. O ano ainda está longe de acabar.