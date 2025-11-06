Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Inaceitável
Opinião

Derrota dura do Grêmio na Arena

Diretoria enfraqueceu o fator local aumentando o preço dos ingressos e o futebol apresentado foi ineficiente

