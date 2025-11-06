Derrota dura do Grêmio na Arena

Cruzeiro venceu por 1 a 0 pela 32ª rodada do Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Não adianta, o Grêmio pode jogar contra o Real Madrid em casa que eu nunca vou aceitar uma derrota diante do nosso torcedor. Já sabíamos que se trataria de um jogo duríssimo contra o Cruzeiro e se confirmou. Mas teve briga, teve luta e um empate não seria nada injusto.

O Grêmio até que se comportou bem, teve volume no primeiro e segundo tempo, mas pouquíssimas chances de gol na primeira etapa. A chance mais clara veio já no segundo tempo, em bola parada de Marlon, que cobrou rasteiro e Cássio quase aceitou. Tirando isso, tivemos muitas dificuldades para criar oportunidades.

Nos últimos 45 minutos, Mano Menezes foi pro tudo ou nada empilhando atacantes e eu concordei com ele, tinha que arriscar mesmo, tinha que tentar todas as alternativas. Mas discordei em escalar Kike Oliveira, que em nada mais agrega ao time.

Teve o famoso abafa no finalzinho e Cássio fez milagres. Mas não fizemos o suficiente pra empatar. É uma derrota dura que impede qualquer sonho com algo a mais no campeonato e é a segunda seguida. Agora será preciso vencer o Fortaleza fora de casa pra não ir tão mal para a data Fifa.

Fica o apelo para a direção do Grêmio manter os valores dos ingressos mais baixos. Faltam apenas três jogos na Arena e precisamos do apoio do nosso torcedor. Tivemos 20 mil que poderiam tranquilamente ser 30, 35 mil, mas a diretoria não teve bom senso e foi diretamente responsável por enfraquecer o fator local.