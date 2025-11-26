Adeus, sufoco! Grêmio é Série A!

Agora é pensar nos últimos dois jogos e ver o que a tabela nos reserva. Jeff Botega / Agencia RBS

Acabou o pesadelo, agora é matemática pura, na antepenúltima rodada, o Grêmio garantiu a sua permanência na Série A do ano que vem. É bem verdade que a gente não imaginava mais que fôssemos sangrar até a última rodada, mas a matemática é fundamental e agora dá tranquilidade pra pensar na próxima temporada, que terá uma nova direção com muito trabalho por fazer.

Foi um primeiro tempo que deu sustos ao torcedor. Os reservas do Palmeiras deram muito trabalho. Saíram na frente no placar e por vezes dominaram o jogo. Conseguimos um empate no último minuto da primeira etapa com Amuzu, o belga é uma das grandes notícias dos últimos meses. O gol deu tranquilidade para voltar pro segundo tempo.

Voltamos com Willian e Alysson e o Grêmio mudou completamente a postura, organizamos o meio-campo e criamos oportunidades. Um pênalti claríssimo em Carlos Vinícius trouxe o alívio da virada e depois outra penalidade em Arthur, na qual Willian converteu.

O Palmeiras chegou a descontar e os minutos finais foram de pura tensão, mas o Tricolor merecia a vitória pelo que produziu na segunda etapa. Fizemos o dever de casa com muita luta e entrega. Agora é pensar nos últimos dois jogos e ver o que a tabela nos reserva. Mas papo de rebaixamento a gente deixa pro outro lado da cidade agora.