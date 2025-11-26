Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Pesadelo acabou
Opinião

Adeus, sufoco! Grêmio é Série A!

Tricolor venceu de virada o Palmeiras por 3 a 2 na Arena

