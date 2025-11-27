A relação entre Mano e gremistas está se desgastando

Boa parte dos torcedores demonstra que não quer Mano no Grêmio na próxima temporada. Jeff Botega / Agencia RBS

Outro dia escrevi neste espaço que tinha a impressão de que Mano Menezes havia colocado um alvo no peito depois da escalação e planejamento da partida contra o Botafogo, no final de semana.

Pois bem, no pré-jogo da vitória diante do Palmeiras, fizemos uma enquete na Rádio Gaúcha com gremistas que estavam na esplanada, oito entre 10 não querem a permanência de Mano e acho que o jogo do Botafogo tem reflexo direto nessa opinião. Ali ficou bem feio.

É bem verdade que é um trabalho razoável, que no momento da chegada, esperávamos um retorno mais rápido, que veio apenas com a contratação de reforços. Mas também é verdade que Mano contribuiu muito para que o ano do Grêmio não fosse pior. Dos méritos, vejo a recuperação de jogadores que hoje estão ajudando muito, como Amuzu, por exemplo. O belga chegou aqui com muitas dificuldades.

Recuperou Pavon, que por mais que não esteja fazendo gols, tem ajudado com assistências e, na medida do possível, conseguiu construir uma defesa um pouco mais sólida. Mano teve um comportamento muito ruim na partida contra o Palmeiras, quando apontou o dedo do meio para um torcedor. Concordo com ele que ninguém merece passar o jogo todo com um torcedor ofendendo e proferindo palavras de baixo calão.

Nenhum profissional merece isso. Mas por ser uma figura pública e ter muita responsabilidade pelo cargo que ocupa, Mano precisa cuidar com esse tipo de comportamento. Temos mais dois jogos pela frente e o sentimento que eu tenho hoje é que o Grêmio terá um novo treinador na próxima temporada.