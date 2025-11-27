Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Paixão Tricolor
Opinião

A relação entre Mano e gremistas está se desgastando

Técnico teve um desentendimento com a torcida no jogo contra o Palmeiras

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS