A grande missão da nova direção do Grêmio

Muito trabalho pela frente. André Ávila / Agencia RBS

Que Odorico Roman e sua turma terão muito trabalho pela frente nos próximos meses, nós não temos nenhuma dúvida. Mas, pra mim, o grande objetivo dessa nova gestão é arrumar a casa em todos os sentidos, principalmente, financeiro. Sei que uma das promessas da campanha foi ter um time competitivo capaz de buscar títulos na próxima temporada, ainda mais com a ajuda financeira de Celso Rigo.

Mas como torcedora, eu não ficaria triste se o discurso fosse de que o primeiro ano seria para reestruturar o clube financeiramente pra depois pensar mais além. Fizemos isso em 2015, o presidente Romildo Bolzan Jr. tem grande parcela de culpa no rebaixamento de 2021, é verdade, mas foi ele que começou a arrumar a casa em 2015 para conquistar Copa do Brasil e Libertadores nos anos seguintes.

Ainda não sabemos quem será o novo executivo de futebol, mas penso que, além de contratar, a grande missão vai ser enxugar esse elenco. Gastamos mais de 20 milhões mensais com um grupo que não justifica tamanho valor, além de ser extremamente robusto. Temos 37 atletas no elenco principal, é muita gente.

Lógico que eu quero ver um Grêmio consistente na próxima temporada, afinal, passamos os últimos dois anos brigando pra não cair no Brasileirão. Mas não tenho dúvidas que a receita para grandes conquistas começa por arrumar a casa e a impressão que a gente tem hoje é que está tudo muito bagunçado no clube.