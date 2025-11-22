A dura missão que o Grêmio terá no Rio

Tricolor encara o Bota no tapetinho neste sábado. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Depois da baita vitória do Grêmio diante do Vasco, vem aí mais um carioca na nossa vida, dessa vez o Botafogo, no tapetinho. Se existia alguma esperança de retorno do Willian para essa partida, o Mano tratou de liquidar, principalmente pelo fato do Nilton Santos ter gramado sintético. Esse retorno vai ficar mesmo para a próxima terça-feira (25), na Arena.

Porém, o treinador vai ter novas opções, como a de Edenílson, que estava suspenso. Noriega volta da seleção e deve ser titular ao lado de Kannemann, já que Wagner Leonardo cumpre suspensão. Alysson também deve retomar a titularidade.

São acréscimos importantes que, apesar do bom desempenho do meio da semana, devem retornar ao time. Não imagino um Grêmio propositivo diante do Botafogo e confesso pra vocês que nem quero que seja. O adversário briga na parte de cima da tabela e é muito forte jogando em casa.

Precisamos ser estratégicos. Obviamente não quero ver um time completamente recuado, apenas se defendendo, mas espero ver um Grêmio competitivo. Uma vitória devolveria a esperança do torcedor em brigar por coisas maiores no campeonato, mas também não vejo um empate como de todo mal.

Um passinho de cada vez. Já nos livramos da parte debaixo da tabela, agora mais quatro jogos definem o que vamos disputar na próxima temporada. Sendo bem pé no chão, a realidade atual é de Sul-Americana, mas vai que as portas da Libertadores se escancarem com um G-8 no Brasileirão e a gente volta a sonhar de novo? Não tá morto quem peleia!