Volta de meia é fundamental para o Grêmio se distanciar de vez do Z-4

Arthur é destaque do Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Os colegas repórteres trouxeram boas notícias pra semana. Arthur voltou a treinar normalmente e vai ficar à disposição de Mano Menezes para o jogo contra o Juventude. Isso é maravilhoso. O meio-campo do Grêmio é outro com ele.

Dodi volta de suspensão, penso que talvez seja titular, já que Cuéllar não me parece 100% — esses dois vão revezar bastante a posição até o final da temporada.





Uma vitória contra o Juventude é fundamental para não voltar a falar sobre rebaixamento. Já disse aqui algumas vezes que esse não é mais o campeonato do Grêmio, mas a tabela do Brasileirão anda meio maluca ultimamente.

Para a lateral direita, Mano tem duas opções, improvisar Gustavo Martins ou escalar João Lucas. Se eu fosse a treinadora, iria com Gustavo Martins, mesmo improvisado. Às vezes eu tenho a impressão de que ele ajuda mais na lateral do que na própria zaga.

Aproveitou bem todas as oportunidades que teve neste setor. João Lucas, infelizmente, não confirmou. O Grêmio o contratou pela boa temporada que fez com a camisa do Juventude no ano passado, mas aqui me parece ter sentido bastante o peso da nossa.