Só o Grêmio para nos salvar da chatice que é uma data Fifa

Torcida deve se mobilizar para o jogo-treino. Duda Fortes / Agencia RBS

Este sábado (11) promete para a torcida gremista. Vamos combinar que a data Fifa, por muitas vezes, é uma chatice. É horrível ficar sem jogo do Grêmio, mesmo que às vezes ele machuque a nossa saúde mental quando entra em campo.

Mas o jogo-treino diante do Brasil de Pelotas vai dar uma aliviada na saudade da galera. Já tenho visto a minha bolha se movimentar pra fazer churrasco em volta da Arena. Não é jogo oficial, mas o gremista sempre arranja um jeitinho para o tradicional pré-jogo.

Será um sábado de sol em Porto Alegre, não tenho dúvidas que é um ótimo programa também para quem ainda não teve oportunidade de conhecer a nossa nova casa.

De olho no São Paulo

Mas além da festividade da nossa torcida, o coletivo também vai servir pra montagem do time diante do São Paulo, na próxima semana.

Será que teremos acréscimos vindos do departamento médico? A expectativa é que alguns jogadores retornem. Volpi, Cuéllar, Marcos Rocha, Monsalve e Carlos Vinícius são nomes que estão na pauta. Se voltarem, vão agregar muito ao time de Mano Menezes.

O homem do cofre

Tivemos a oportunidade de entrevistar o candidato à presidência do Grêmio, Paulo Caleffi, no Sem Filtro.

Entre os vários assuntos abordados, Caleffi falou que uma prioridade da sua gestão será buscar um “case de sucesso” semelhante ao Suárez em 2023. Uma estrela mundial, capaz de angariar sócios, vender camisas e desempenhar em campo.